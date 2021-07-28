По информации Игоря Бурбаса, наставник Динамо Мирча Луческу в новом сезоне рассчитывает на Владислава Кулача, который находится на просмотре в столичном клубе.

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Согласно плану опытного тренера, 28-летний футболист должен выполнять не привычную роль нападающего, а стать конкурентом на фланге для Виктора Цыганкова. Также сообщается, что контрактные условия Динамо и Кулач согласовали еще в мае.

Напомним, в прошлом сезоне Кулач сумел забить 15 голов и стать лучшим бомбардиром чемпионата. Летом его контракт с Ворсклой завершился, после чего он сразу отправился на сборы с киевским Динамо.