Кубок Испании: Реал сыграет против Атлетика – Лунин будет противостоять обидчику Барселоны

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. Реал Андрея Лунина узнал, кто станет на его пути в полуфинал.

Центральным матчем 1/4 финала Кубка Испании станет битва Реала и Атлетика, который на предварительном этапе выбил из турнира Барселону. Если Карло Анчелотти будет придерживаться своей стратегии по голкиперам, то ворота "сливочных" в этом матче будет защищать Андрей Лунин.

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Пары 1/4 финала турнира выглядят следующим образом:

Атлетик – Реал Мадрид

Реал Сосьедад – Бетис

Валенсия – Кадис

Райо Вальекано – Мальорка

Все матчи состоятся 2 февраля. Напомним, действующим победителем турнира является Барселона.

В сезоне 2021/22 Андрей Лунин сыграл 2 матча – в 1/16 финала Кубка против Алькояно и в 1/8 финала против Эльче.