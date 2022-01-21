Центральным матчем 1/4 финала Кубка Испании станет битва Реала и Атлетика, который на предварительном этапе выбил из турнира Барселону. Если Карло Анчелотти будет придерживаться своей стратегии по голкиперам, то ворота "сливочных" в этом матче будет защищать Андрей Лунин.
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Пары 1/4 финала турнира выглядят следующим образом:
- Атлетик – Реал Мадрид
- Реал Сосьедад – Бетис
- Валенсия – Кадис
- Райо Вальекано – Мальорка
Все матчи состоятся 2 февраля. Напомним, действующим победителем турнира является Барселона.
В сезоне 2021/22 Андрей Лунин сыграл 2 матча – в 1/16 финала Кубка против Алькояно и в 1/8 финала против Эльче.