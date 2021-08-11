Кристен Пазик празднует День рождения – Шевченко тепло поздравил свою жену

Сегодня, 11 августа, американская модель Кристен Пазик празднует День рождения. Жене Андрея Шевченко исполнилось 43 года.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил свою жену с Днем рождения. Специалист опубликовал теплые семейные фото.

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С днем рождения любимая. Мы любим тебя очень сильно,

– написал Шевченко в посте.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик поженились в июле 2004 года. Звездная пара воспитывает 4 сыновей: Джордана, Кристиана, Александра и Райдера-Габриэля.

После завершения контракта с УАФ Андрей Шевченко покинул работу в сборной и попробует свои силы в клубном футболе.

Шевченко с любимой Кристен / Фото с фейсбука Андрея Шевченко

Семья Шевченко и Кристен / Фото с фейсбука Андрея Шевченко