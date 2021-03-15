Кравец отличился за Коньяспор после выхода на замену – команды забивали в компенсированное время
Артем Кравец вышел на поле в противостоянии Касымпаши и Коньяспора на 88-й минуте. Уже через четыре минуты украинец открыл счет.
Источник: 24 канал
Развязка в битве середняков турнирной таблицы состоялась в компенсированное время. На 90+2 минуте Кравец открыл счет и, казалось, принес победу Коньяспору.
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Однако на 7-й добавленной минуте Харис Хайрадинович (игрок сборной Боснии и Герцеговины, который потенциально может вскоре сыграть против сборной Украины в отборе на ЧМ-2022) спас один пункт для Касымпаши.
Для Кравца этот гол стал восьмым в турецкой лиге в этом сезоне. Артем провел 21 матч, а в последний раз забивал еще в январе.
Коньяспор находится на 12-й позиции с 33 очками в активе.
Гол Кравца
Чемпионат Турции, 30 тур
Касымпаша – Коньяспор 1:1
Голы: Хайрадинович, 90+7 – Кравец, 90+2.
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