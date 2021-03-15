Артем Кравец вышел на поле в противостоянии Касымпаши и Коньяспора на 88-й минуте. Уже через четыре минуты украинец открыл счет.

Источник: 24 канал

Развязка в битве середняков турнирной таблицы состоялась в компенсированное время. На 90+2 минуте Кравец открыл счет и, казалось, принес победу Коньяспору.

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Однако на 7-й добавленной минуте Харис Хайрадинович (игрок сборной Боснии и Герцеговины, который потенциально может вскоре сыграть против сборной Украины в отборе на ЧМ-2022) спас один пункт для Касымпаши.

Для Кравца этот гол стал восьмым в турецкой лиге в этом сезоне. Артем провел 21 матч, а в последний раз забивал еще в январе.

Коньяспор находится на 12-й позиции с 33 очками в активе.

Гол Кравца

Чемпионат Турции, 30 тур

Касымпаша – Коньяспор 1:1

Голы: Хайрадинович, 90+7 – Кравец, 90+2.