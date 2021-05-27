По информации источника Коваленко, который пропустил финиш клубного сезона, прибыл в Киев и прошел обследование. Вердикт врачей – частичный разрыв задней поверхности бедра.

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Отмечается, что Виктор сможет приступить к тренировкам только 15 июня. В последний раз футболист выходил на поле еще в марте. Это произошло в дебютном поединке украинца в Серии А в составе Аталанты.

За главную команду страны Коваленко провел 32 поединка, в частности, выступал на прошлом Евро.

Подопечные Андрея Шевченко свой первый матч на континентальном первенстве сыграют 13 июня, когда встретятся в Амстердаме с Нидерландами.