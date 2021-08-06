Коваленко перешел в Специю, соглашение уже закрыто, – журналист Скира
6 августа 2021 , 16:44Читати новину українською
Источник:твіттер Ніколо Скіри
Хавбек Аталанты Виктор Коваленко сезон 2021/22 проведет в аренде. Следующий футбольный год он будет защищать цвета Специи.
Специя и Аталанта договорились об аренде украинского хавбека Виктора Коваленко. Соглашение о переходе футболиста уже закрыто.
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Сообщается, что Специя имеет право выкупа хавбека в конце сезона, но в таком случае Аталанта будет сохранять приоритетное право на то, чтобы приобрести игрока обратно.
Напомним, Коваленко перешел в Аталанту из Шахтера прошлой зимой за 700 тысяч евро. В составе бергамасков Виктор сыграл всего 4 минуты. Также в новой команде Коваленко преследовала травматичность, поэтому он провел много времени в лазарете.Проблема не в деньгах: Павелко уверяет в отсутствии финансовых разногласий с Шевченко