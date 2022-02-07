Коваленко не сыграет против Салернитаны: известна причина

В матче 24 тура Серии А Салернитана померяется силами с конкурентом в борьбе за выживание – Специей. Результат матча может сыграть решающую роль в таблице.

В важном матче против конкурента наставник "орлят" Тьягу Мотта не сможет рассчитывать на Виктора Коваленко. Хавбек не попал в заявку на поединок.

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Как сообщают итальянские журналисты, причина – легкая травма футболиста. 25-летний полузащитник испытал мышечный дискомфорт, поэтому тренерский штаб решил поберечь его для следующих игр.

В текущем сезоне украинец принял участие в 16 поединках. На счету Коваленко 1 гол и 3 результативные передачи.