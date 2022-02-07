У важливому матчі проти конкурента наставник "орлят" Тьягу Мотта не зможе розраховувати на Віктора Коваленка. Хавбек не потрапив у заявку на поєдинок.

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Як повідомляють італійські журналісти, причина – легка травма футболіста. 25-річний півзахисник відчув м'язовий дискомфорт, тому тренерський штаб вирішив поберегти його для наступних ігор.

У поточному сезоні українець взяв участь у 16 поєдинках. На рахунку Коваленка 1 гол та 3 результативні передачі.