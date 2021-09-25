Коваленко не сыграет против Милана: травмы портят карьеру украинца в Италии

Виктору Коваленко никак не удается проявить себя в итальянской Серии А. Хавбек не может набрать форму из-за постоянных травм.

Сегодня, 25 сентября, Специя примет Милан в рамках 6 тура Серии А. Украинский хавбек Виктор Коваленко в заявку на матч не попал.

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Сообщается, что наш полузащитник продолжает восстановление после повреждения. Кроме него, в лазарете "орлят" находятся еще 5 футболистов.

Арбитр встречи Специя – Милан даст стартовый свисток в 16:00. Сейчас команда Коваленко имеет в активе лишь 4 очка и занимает 17 место в турнирной таблице чемпионата Италии.