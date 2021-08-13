Коваленко дебютировал за Специю с победы: видео

Украинец вышел в стартовом составе новой команды на кубковый поединок с Порденоне. Виктор провел на поле 86 минут.

Гости открыли счет в конце первого тайма. Хорват Мартин Эрлич выиграл верховую борьбу после подачи от углового и головой переправил мяч в сетку. А в компенсированное время Специя забила во второй раз. Греку Димитриосу Николау удался мощный дальний удар – 2:0.

Читайте также Смешные деньги: за сколько Андерлехт продал хавбека сборной Украины Макаренко

Сразу после перерыва команда из Серии В один гол отыграла благодаря реализованному пенальти. Впрочем, последнее слово было за партнерами Коваленко. Гамбиец Эбрима Колли удачно исполнил пенальти.

Коваленко участия в голевых эпизодах не брал и выглядел не слишком убедительно. В украинца впереди много работы, но победный дебют добавляет сил.

Следующий матч Специя проведет 23 августа. В первом туре Серии А Коваленко и компания встретятся с Кальяри.

Смотрите обзор матча

Кубок Италии

Порденоне – Специя 1:3

Голы: Фолоруншо, 51 (пен) – Ерлич, 39, Николау, 45+3, Колли, 83.