Коваленко дебютировал за Специю с победы: видео
Источник:24 канал
Украинец вышел в стартовом составе новой команды на кубковый поединок с Порденоне. Виктор провел на поле 86 минут.
Гости открыли счет в конце первого тайма. Хорват Мартин Эрлич выиграл верховую борьбу после подачи от углового и головой переправил мяч в сетку. А в компенсированное время Специя забила во второй раз. Греку Димитриосу Николау удался мощный дальний удар – 2:0.
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Сразу после перерыва команда из Серии В один гол отыграла благодаря реализованному пенальти. Впрочем, последнее слово было за партнерами Коваленко. Гамбиец Эбрима Колли удачно исполнил пенальти.
Коваленко участия в голевых эпизодах не брал и выглядел не слишком убедительно. В украинца впереди много работы, но победный дебют добавляет сил.
Следующий матч Специя проведет 23 августа. В первом туре Серии А Коваленко и компания встретятся с Кальяри.
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Кубок Италии
Порденоне – Специя 1:3
Голы: Фолоруншо, 51 (пен) – Ерлич, 39, Николау, 45+3, Колли, 83.