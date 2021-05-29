По словам Корниенко, в сборной царит невероятная атмосфера. Он готов не обращать внимания на свое место в команде.

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"Впечатления невероятные. Хотя получилось пока только три дня, все очень понравилось. В сборной отличный, дружный коллектив, тепло приняли. Если бы не простуда, вообще бы было все супер.

Да, я четвертый левый защитник. Но все равно рад, что получил приглашение в сборную Украины. Тренер собирает всех лучших. Я, в принципе, всех киевлян знал, познакомился на сборе с Довбыком и с тренерским штабом команды", – сказал Корниенко.

Напомним, сборная начала финальный этап подготовки к Евро-2020.