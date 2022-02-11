Як стверджує журналіст Ігор Бурбас, Євген Коноплянка вирушив у Польщі для проведення переговорів з Краковією. Футболіст та клуб перебувають на останньому етапі переговорів.

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Сьогодні, 11 лютого, Коноплянка має узгодити деякі контрактні нюанси та пройти медогляд. Якщо все буде добре – вже сьогодні Краковія оголосить про підписання української зірки.

У разі провалу переговорів хавбек підготував для себе запасний варіант. На перемовини з іншим клубом він полетить прямо з Польщі.

У поточному сезоні Євген лише двічі виходив на футбольне поле та сумарно зіграв 47 хвилин. Клуб не взяв його на збори в Туреччину, тому хавбек почав шукати нове місце працевлаштування. Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро, але Шахтар відпустить його без будь-якої компенсації.