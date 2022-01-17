Коноплянка не договорился с СК Днепр-1 – проблема не в деньгах

Хавбек Шахтера Евгений Коноплянка активно ищет новое место трудоустройства. Команда отправилась на сборы без него.

Ранее раздавалась информация о том, что футболист хочет продолжить карьеру в СК Днепр-1. Ради этого он даже готов был существенно снизить финансовые аппетиты.

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Но искать варианты продолжения карьеры Евгению нужно в другом месте. В клубе заявили, что не заинтересованы в подписании звездного хавбека.

Первым препятствием для трансфера стал его возраст. 32-летний футболист не вписывается в модель команды, которую строит Игорь Йовичевич. Кроме того, Коноплянка часто лечит травмы в лазарете, что стало еще одним негативным фактором.

В текущем сезоне Коноплянка сыграл всего 47 минут. Его контракт с "горняками" рассчитан до лета. Его зарплата в донецком клубе составляет 2,5 миллионов евро в год.