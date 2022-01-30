Коноплянка нашел новый клуб – звездный хавбек выбрал не самый денежный вариант

Украинский хавбек Евгений Коноплянка вскоре отправится в новый чемпионат. Его сотрудничество с Шахтером будет прекращено.

Евгений Коноплянка вскоре снова отправится покорять Европу. Звездный украинец решил принять предложение австрийского клуба ЛАСК.

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Контракт Евгения с новым клубом будет рассчитан на полтора года. Зарплата игрока не сообщается, но клубы из Турции предлагали ему на 200 тысяч евро больше. Соответственно, сейчас представители игрока еще пытаются выбить ему лучшие финансовые условия.

Что касается Шахтера, то "горняки" согласились досрочно прекратить сотрудничество с футболистом. Его контракт с "горняками" действует до конца сезона 2021/22, а зарплата составляет 2,5 миллиона евро в год.

Отметим, что в текущем сезоне Евгений провел на поле всего 47 минут, а Роберто Де Дзерби даже не взял его на зимние сборы.