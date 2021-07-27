Коноплянке придется постараться – Де Дзерби оценил шансы Евгения на попадание в основу

Хавбек донецкого Шахтера Евгений Коноплянка, который пропустил Евро-2020 из-за травмы, продолжает набирать форму. За место в составе Шахтера ему придется изрядно побороться.

Шахтер стартовал в чемпионате Украины с победы над Ингульцом со счетом 2: 1. Сейчас "горняки" не могут рассчитывать на Исмаили и Евгения Коноплянку, которые залечивают травмы.

К теме Мораес продолжает восстановление от травмы – форвард лечится на исторической родине

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби ждет возвращения футболистов и считает их важной частью команды.

Коноплянка длительный период времени был травмирован. Только недавно он начал тренировки с нами в полном объеме, наравне с другими. Я не могу вам гарантировать, что он вышел бы в стартовом составе. Однако если бы он был здоров и в своих максимальных кондициях, безусловно, был бы частью нашей команды, – сказал итальянский специалист.

Напомним, в прошлом сезоне Коноплянка сыграл за Шахтер в 14 матчах, но результативными действиями не отличался.