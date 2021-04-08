В расположении Аталанты снова обнаружили печально известную болезнь. На этот раз жертвой стал хавбек Маттео Пессина.

У 23-летнего центрального хавбека Аталанты Маттео Пессины диагностировали COVID-19.

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Симптомов болезни у футболиста нет. Он отправился на изоляцию с того момента, когда получил положительный тест.

Отметим, что Маттео конкурирует за место в основе с двумя украинцами – Русланом Малиновским и Виктором Коваленко.

В воскресенье, 11 апреля, Аталанта на выезде сыграет против Фиорентины.