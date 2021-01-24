Украинец сыграл 90 минут, однако не был похож на самого себя.

В очередном туре турецкой Суперлиги Коньяспор и Антальяспор голов не забивали. Артем Кравец также не впечатлил активностью. Украинец получил низкую оценку от WhoScored (6,30) и это предпоследний показатель среди игроков, которые вышли в основе Коньяспора.

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За весь поединок Кравец лишь 19 раз встретился с мячом, выполнил 13 передач с невысоким процентом точности – 84,6 (предпоследний показатель среди футболистов стартового состава).

Команда Артема идет на 15-й позиции с 23 очками – только четыре пункта отдаляют Коньяспор от зоны вылета. Следующий матч "зелено-белые" сыграют 3 февраля против Генчлербирлиги.

Чемпионат Турции, 21 тур

Коньяспор – Антальяспор 0:0