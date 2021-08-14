Конец истории: Ребров не смог договориться с шейхами и не возглавит сборную Украины

Эпопея с назначением Сергея Реброва главным тренером сборной Украины завершилась. Специалист останется работать в ОАЭ.

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров закрыл вопрос о переходе на тренерский мостик сборной Украины. Боссы клуба из Эмиратов не отпустили украинского специалиста.

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Украинская ассоциация футбола уже знает об окончательном отказе от Реброва. Теперь 17 августа ведомство объявить нового тренера национальной команды.

Ранее звучала информация, что возглавить сборную может Александр Петраков, который побеждал на чемпионате мира с U-20. Вместе с тем источники сообщают, что тандем Алексей Михайличенко – Олег Блохин, который возглавил Комитет национальных сборных после Мирона Маркевича, уже исполняет обязанности главного тренера "желто-синих".

Напомним, 1 августа Андрей Шевченко объявил, что не будет продлевать контракт со сборной. После этого УАФ предложила вакантное кресло Сергею Реброву, но тот так и не смог договориться с боссами Аль-Айна.