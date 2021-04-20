Матч середняков турецкой Суперлиги завершился с хоккейным счетом. Ризеспор Николая Морозюка перестрелял Коньяспор Артема Кравца 5:3.

В стартовом составе хозяев вышел Николай Морозюк, который провел на поле весь поединок. Его команда пропустила дважды в самом начале встречи и уже на 12-й минуте уступала 0:2.

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Однако после этого Ризеспор ошеломил соперника и забил пять голов подряд. Дважды команда Морозюка отличилась до перерыва, а затем еще трижды огорчила соперника.

При счете 2:4 на 76-й минуте в составе Коньяспора вышел Артем Кравец и в конце встречи отличился красивым голом.

Коньяспор имеет в активе 41 очко и идет 13-м. Ризеспор – одиннадцатый с 42 пунктами.

Гол Кравца

Чемпионат Турции, 36 тур

Ризеспор – Коньяспор 5:3

Голы: Джокович, 21, Михалак, 27, Реми, 68, Саму, 74, Демирбаг, 82 (автогол) – Гильерме, 6, Чикалеши, 11, Кравец, 85.