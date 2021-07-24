Бывшая звезда Динамо Рыбалка вернулся в Украину после вояжа в Турцию

Опытный центральный хавбек Сергей Рыбалка сезон 2021/22 проведет в украинском чемпионате. Футболист будет защищать цвета Александрии.

Александрия объявила о подписании 31-летнего хавбека Сергея Рыбалки. Контракт с футболистом рассчитан на один сезон.

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Финансовые подробности сделки не разглашаются. Последним клубом бывшего полузащитника киевского Динамо был турецкий Сивасспор, за который он играл с 2017 года. Последний сезон Рыбалка просидел в лазарете из-за травмы.

В структуре Динамо футболист находился в 2008-2018 годах. За новый клуб он может дебютировать 25 июля в выездном матче против Зари.