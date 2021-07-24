Бывшая звезда Динамо Рыбалка вернулся в Украину после вояжа в Турцию
24 июля 2021 , 09:35Читати новину українською
Источник:сайт Олександрії
Опытный центральный хавбек Сергей Рыбалка сезон 2021/22 проведет в украинском чемпионате. Футболист будет защищать цвета Александрии.
Александрия объявила о подписании 31-летнего хавбека Сергея Рыбалки. Контракт с футболистом рассчитан на один сезон.
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Финансовые подробности сделки не разглашаются. Последним клубом бывшего полузащитника киевского Динамо был турецкий Сивасспор, за который он играл с 2017 года. Последний сезон Рыбалка просидел в лазарете из-за травмы.
В структуре Динамо футболист находился в 2008-2018 годах. За новый клуб он может дебютировать 25 июля в выездном матче против Зари.Дженоа может отказаться от Супргяги – конкуренцию украинцу составляет бывшая звезда Барселоны