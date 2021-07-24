Поскольку Дженоа не может найти с Динамо общий язык касаемо перехода нападающего Владислава Супряги, итальянцы начали активно рассматривать альтернативные варианты.

Интересно Зозуля нашел себе новый клуб – украинец останется в Испании

На радары клуба попал 33-летний форвард Ромы Педро, который ранее защищал цвета Барселоны и Челси. Новый наставник римлян Жозе Моуринью не рассчитывает на этого исполнителя, поэтому "грифоны" могут договориться об аренде ветерана.

В прошлом сезоне Педро сыграл 27 матчей, в которых отметился 5 голами и двумя ассистами. Что касается Владислава Супряги, то Мирча Луческу отправил его со сборов домой, чем дал понять, что в новом сезоне места для него в рядах киевского Динамо не будет.