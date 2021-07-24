Олександрія оголосила про підписання 31-річного хавбека Сергія Рибалки. Контракт з футболістом розрахований на один сезон.

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Фінансові подробиці угоди не розголошуються. Останнім клубом колишнього півзахисника київського Динамо був турецький Сівасспор, за який він грав з 2017 року. Останній сезон Рибалка просидів у лазареті через травму.

У структурі Динамо футболіст перебував у 2008-2018 роках. За новий клуб він може дебютувати 25 липня у виїзному матчі проти Зорі.