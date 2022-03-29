Когда приезжают в Киев, такие тихенькие москалики, – эмоциональная речь Петракова об оккупантах

Главный тренер национальной сборной Украины поддерживает бан российских спортсменов и ожидает особого матча. Александр Петраков не сомневается, что Украина восторжествует.

"Не могу даже поверить в случившееся. Когда все произошло, мне позвонил сын и рассказал, что началась война. Для меня больше нет такого государства, как россия, ни людей, ни друзей уже у меня там нет. Сложно говорить", – сказал Александр Васильевич.

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Петраков считает, что украинский народ не забудет зверства рашистов:

Это на века, мои сын и внук ничего общего с россиянами не будут иметь. Не может им быть прощения, сейчас они просят, чтобы им разрешили играть, ни в коем случае, чтобы не играли и понимали, что они натворили. Они были козырными у себя дома. А когда приезжают в Киев, такие тихенькие москалики. Надо им голову оторвать всем вместе, чтобы они поняли.

Наставник "сине-желтых" также рассказал о своей инициативе:

То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%. И когда будет игра сборной, а когда-то она будет, я попрошу президента, чтобы больше воинов пришло к нам на игру, а мы все стали и аплодировали. Я просто горжусь этими ребятами. Ребята, вы делаете невероятное дело. Я тренер национальной сборной по футболу, хочу стать перед вами на колени и сказать спасибо от всех наших футболистов. Пусть вас хранит Бог. Слава Украине!