"Не можу навіть повірити в те, що трапилося. Коли все сталося, мені зателефонував син та розповів, що почалася війна. Для мене більше немає такої держави, як росія, ні людей, ні друзів уже в мене там немає. Складно говорити", – сказав Олександр Васильович.

Читайте також Розмови російських солдатів – це просто божевілля, – Ребров про пропаганду і жахіття Маріуполя

Петраков вважає, що український народ не забуде звірства рашистів:

Це на віки, мій син і онук нічого спільного з росіянами не матимуть. Не може їм бути прощення, зараз вони просять, щоб їм дозволили грати, у жодному разі, щоб не грали та розуміли, що вони накоїли. Вони були козирними у себе вдома. А коли приїжджають до Києва, то такі тихенькі москалики. Потрібно їм голову відірвати всім разом, щоб вони зрозуміли.

Наставник "синьо-жовтих" також розповів про свою ініціативу:

Те, що ми станемо сильнішими, це навіть не 100%, а 200%. І коли буде гра збірної, а колись вона буде, я попрошу президента, щоб якнайбільше воїнів прийшло до нас на гру, а ми всі стали та аплодували. Я просто пишаюся цими хлопцями. Хлопці, ви робите неймовірну справу. Я тренер національної збірної з футболу, хочу стати перед вами на коліна та сказати спасибі від усіх наших футболістів. Нехай вас береже Бог. Слава Україні!