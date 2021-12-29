Свой отдых Степаненко решил провести вместе с семьей на Мальдивах. Дети футболиста ныряли в океан за черепашками, а мамы Тараса и Маргариты определились с любимыми коктейлями, о чем с юмором расссказал Степаненко.

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"А еще им подарили два проросших кокоса, так что если увидите в Запорожье и Вышгороде пальмы – это мы. Марго выгуляла все купальники, и мой фаворит – купальник тренера по плаванию.

Ну а меня прозвали "книжный червь", потому что через две недели прочитал все книги, которые взял с собой", – написал Степаненко в Instagram.

В первой части сезона УПЛ Тарас сыграл 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.