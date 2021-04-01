Нападающий "сине-желтых" Роман Яремчук, который отметился голом в ворота казахстанцев, поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2022. Форвард считает, что борьба в группе еще не закончена.

"Мы создали много хороших моментов, где-то подвела реализация. Сложно что-то говорить. Есть результат, мы должны за него нести ответственность. Каждый футболист должен задуматься и немного опуститься на землю после таких матчей и проанализировать. Думаю, борьба еще не закончена. Должны в следующих матчах исправить ситуацию", – сказал Яремчук.

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Роман рассказал, что соперник не удивил украинцев: "Знали, что Казахстан будет играть от обороны. Нужно было больше действовать на флангах. Шевченко акцентировал внимание на реализации, ведь знал об этом еще перед матчем. Она нас подвела сегодня".

Также Яремчук поделился впечатлениями от непривычной игры на левом фланге атаки. "Конечно, это не моя позиция. У меня нет навыков на этой позиции. Но я счастлив быть в сборной, играть на любой позиции, выкладываться на 100%. Где мне скажут играть, там и буду", – сказал нападающий.