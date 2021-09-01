Казахстан – Украина: в какой форме сыграют команды

Уже в 17:00 начнется матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 между Казахстаном и Украиной. Команды договорились, в какой форме выйдут на поле.

Представители Украины и Казахстана провели совещание перед матчем. Одним из вопросов, которые обсуждались, был цвет игровой формы.

Кстати Казахстан – Украина: Петраков объявил заявку "желто-синих" без двух лидеров

Подопечные Петракова будут играть в синем комплекте, вратарь будет в форме черного цвета. Хозяева будут играть в традиционной для себя желтой форме.

Напомним, в квалификации на ЧМ-2022 в нашем активе всего 3 очка, поэтому сегодня на "Астана Арена" нас устроит только победа.