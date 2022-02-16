Катался бы по арендам от Шахтера, – Калиниченко поставил Малиновского в пример молодежи

Украинский хавбек Руслан Малиновский зажигает в Серии А. Полузащитник отличился ярким голом в игре с Ювентусом и стал одним из лидеров Аталанты.

Бывший хавбек сборной Украины Максим Калиниченко в восторге от выстрела Руслана в игре с Ювентусом. По его мнению, Малиновскому удалось совершить карьерный рывок благодаря правильному жизненному выбору.

Интересно Малиновский мог перейти в Милан или Интер – известны причины, почему украинец остался в Аталанте

В молодости футболист не захотел оставаться на контракте в Шахтере и решил попробовать свои силы в Европе. Теперь результатом его решения восхищается все футбольное сообщество.

Характер, воля, вера в себя, немного фарта – и ты уже в одной из лучших лиг мира, в одном из самых интересных клубов Европы, забиваешь голы, которыми восхищаются поклонники футбола со всего мира!

– написал Калиниченко.

В сезоне 2021/22 Малиновский принял участие в 26 матчах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает украинца в 30 миллионов евро, но боссы Аталанты не собираются его продавать и перевели в статус "неприкосновенного".