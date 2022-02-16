Колишній хавбек збірної України Максим Калініченко в захваті від пострілу Руслана у грі з Ювентусом. На його думку, Маліновському вдалося здійснити кар'єрний ривок завдяки правильному життєвому вибору.

Цікаво Маліновський міг перейти в Мілан або Інтер – відомі причини, чому українець залишився в Аталанті

У молодості футболіст не захотів залишатися на контракті в Шахтарі та вирішив спробувати свої сили у Європі. Тепер результатом його рішення захоплюється вся футбольна спільнота.

Характер, воля, віра в себе, трохи фарту — і ти вже в одній із найкращих ліг світу, в одному з найцікавіших клубів Європи, забиваєш голи, якими захоплюються шанувальники футболу з усього світу!

– написав Калініченко.

У сезоні 2021/22 Маліновський взяв участь у 26 матчах, забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює українця у 30 мільйонів євро, але боси Аталанти не збираються його продавати та перевели його у статус "недоторканного".