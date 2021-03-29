Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями от матча с Финляндией и рассказал о реакции Шевченко на утраченную победу.

По словам Караваева, Украина полностью контролировала ход игры, поэтому ничейный результат трудно назвать закономерным.

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"Были физически готовы и разобрали соперника, знали, как играть. Полностью контролировали матч, но за несколько минут до пропущенного гола потеряли нить игры, плюс финны начали давить на нас. Вышел сумбур и несколько неприятных моментов. Потеряли победу.

Мы профессионалы, подстроимся под любую схему игры. Сегодня мы терпели и ждали свой момент, позади играли четко от обороны. Соперник особо ничего не создавал, а мы постепенно начали давить. Вышел гол. Надо было продолжать играть в свой футбол", – сказал футболист.

Также игрок объяснил эмоциональную реакцию Шевченко на игру подопечных.

После матча Шевченко нас поддержал. Он сказал, что громко кричит, поскольку хочет, чтобы услышал каждый. Он не хочет, чтобы мы повторяли ошибки, а придерживались плана на игру и выполняли тренерские установки. В перерыве они указали нам на ошибки и сказали, что Финляндия немного подсела. Из-за этого у нас был больший контроль мяча. Начали появляться моменты, – добавил Караваев.