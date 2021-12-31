Пражская Славия объявила о приобретении Тараса Качарабы у Слована. Ранее украинский защитник защищал цвета чемпиона Чехии на правах аренды.

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Славия воспользовалась опцией права выкупа, которая была прописана контракт аренды. Футболист обошелся клубу в 20 миллионов крон, это около 800 тысяч евро.

Контракт Качарабы со Славией рассчитан на три года до декабря 2024 года.

"Я очень рад продолжить сотрудничество со Славией. У нас был фантастический год, в котором мы вместе пережили ряд удивительных событий. С нетерпением жду возможности двигаться дальше. У нас много работы", – сказал Качараба после подписания контракта.