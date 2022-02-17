Чехи открыли счет после нереально курьезной атаки. Точку в ней поставил ивуариец Ибрагим Траоре. Случилось это перед самым перерывом.

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Однако турки сумели прийти в себя на 58-й минуте. Ферди Кадиоглу классно прошел по левому флангу и прострелил на Димитриса Пелкаса – грек не промахнулся. Впрочем, прошло несколько минут, и команда из Праги забила дважды, воспользовавшись провалами обороны. В конце встречи Кадиоглу один мяч отыграл, но на больше Фенербахче не хватило.

Весь матч за Славию отыграл Тарас Качараба. В резонансных эпизодах украинец не участвовал. Его земляк Максим Таловеров провел поединок на скамейке запасных.

Лига конференций, предыдущий раунд плей-офф

Фенербахче – Славия 2:3

Голы: Пелкас, 58, Кадиоглу, 83 – Траоре, 45, Дорли, 62, Лингр, 64.