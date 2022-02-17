Сегодня, 17 февраля, Аталанта примет Олимпиакос в рамках первого мата 1/16 финала Лиги Европы. Итальянская команда выглядит фаворитом противостояния.

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Перед матчем журналисты спросили наставника бергамасков Джан Пьеро Гасперини, рассчитывает ли он на силу украинца в этом матче. Специалист отметил гол Руслана Ювентуса, но нашел проблемы в игре хавбека.

Руслан выдал отличный отрезок в матче с Ювентусом, но предыдущие встречи были не лучшими. Для нас все игроки важны, сложно говорить о каком-то рейтинге.

– сказал Гасперини.

Стартовый свисток матча Аталанта – Олимпиакос прозвучит в 22:00. Ответный матч команды сыграют через неделю. Эксперты считают Аталанту одним из главных претендентов на победу в турнире.