Юрченко остался в Украине: когда-то самый звездный талант будет играть за Десну

Хавбек Владлен Юрченко наконец-то нашел себе новую команду. Футболист продолжит выступать в чемпионате Украины.

Черниговская Десна объявила о подписании контракта с Владленом Юрченко. Хавбек после прошлого сезона не стал продлевать контракт с луганской Зарей, но так и не смог найти вариант за пределами Украины.

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Детали соглашения с 27-летним футболистом пока не разглашаются. Напомним, воспитанник Шахтера ранее играл в леверкузенском Байере, ему пророчили большое европейское будущее.

Впрочем, впоследствии он перешел в датский Вайле, а затем – в луганскую Зарю. Этим летом он вел переговоры с иностранными клубами, но успехом они не увенчались.

Юрченко будет играть в Десне / Фото ФК Десна