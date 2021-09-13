Юрченко мог вернуться в Германию – сделка сорвалась в последний момент

Хавбек Владислав Юрченко был близок к переходу в Гамбург, который сейчас играет во Второй Бундеслиге. Футболиста хорошо знают в Германии, ведь раньше он был перспективой Байера.

27-летний хавбек Владлен Юрченко был близок к возвращению в Германию, где начиналась его карьера. Подписать футболиста хотел Гамбург.

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Нынешний спортивный директор клуба Йонас Болдт знаком с футболистом благодаря работе в Байере. Также Владлен знаком с главный тренером "динозавров" Тимом Вальтером, что еще больше упрощало ситуацию.

Переговоры уже были на финальной стадии, но в последний момент клуб отказался от сделки. Что именно пошло не так и в чем причина завершения переговоров – футболисту неизвестно.

Напомним, Юрченко покинул Зарю 1 июля на правах свободного агента, но найти новую команду пока так и не сумел.