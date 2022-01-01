Эвертон официально представил Мыколенко: на сколько рассчитан контракт

Украинский защитник Виталий Мыколенко будет строить карьеру в сильнейшей лиге мира. Эвертон объявил о приобретении футболиста.

Эвертон представил Виталия Мыколенко в своей футболке. "Ириски" подписали с 22-летним футболистом контракт до 30 июня 2026 года.

К теме Лунин останется в Реале – королевский клуб не хочет отдавать таланта ни за какие деньги

Миколенко стал первым приобретением Эвертона в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Бенитес хочет бросить Виталия сразу в бой. Следующий матч Эвертон сыграет уже завтра, 2 декабря. "Ириски" на своем поле померяются силами с Брайтоном.

"Переход в Эвертон – это большой и важный шаг в моей жизни. Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол – это место, где зародилась игра, и я думаю, что это место очень хорошо подойдет для меня. Мне 22 годы, но я не чувствую себя молодым, у меня есть опыт игры на европейском уровне и, надеюсь, буду продолжать совершенствоваться как игрок.

Я взволнован возможностью сыграть перед нашими болельщиками в Эвертоне. Я видел несколько последних игр на Гудисон Парк, и они были невероятными. Они – фантастические болельщики, перед которыми я чувствую большую ответственность", – сказал Мыколенко после презентации.