Евертон представив Віталія Миколенка у своїй футболці. "Іриски" підписали з 22-річним футболістом контракт до 30 червня 2026 року.

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Миколенко став першим придбанням Евертона у зимове трансферне вікно. Раніше повідомлялося, що Бенітес хоче кинути Віталія одразу в бій. Наступний матч Евертон зіграє вже завтра, 2 грудня. "Іриски" на своєму полі поміряються силами з Брайтоном.

"Перехід в Евертон – це великий і важливий крок у моєму житті. Я завжди мріяв грати в Прем'єр-лізі. Англійський футбол – це місце, де зародилася гра, і я думаю, що це місце дуже добре підійде для мене. Мені 22 роки, але я не відчуваю себе молодим. Я маю досвід гри на європейському рівні і, сподіваюся, що буду продовжувати вдосконалюватися як гравець.

Я схвильований можливістю зіграти перед нашими вболівальниками в Евертоні. Я бачив кілька останніх ігор на Гудісон Парк, і вони були неймовірними. Вони – фантастичні вболівальники, перед якими я відчуваю велику відповідальність", – сказав Миколенко після презентації.