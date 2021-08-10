Это точно украинец, – Протасов рассказал, кто заменит Шевченко в сборной
Источник:SportArena
Сборная Украины ожидает назначения нового главного тренера. Команде нужно готовиться к матчам квалификации на ЧМ-2022, которые состоятся в начале сентября.
УАФ до сих пор не назначила нового тренера на место Шевченко, который покинул сборную 1 августа. Вице-президент УАФ Олег Протасов отрицает любые переговоры с иностранными специалистами.
Кстати Сборная без тренера перед ключевыми матчами: почему Украина надеется на милость шейхов из Катара
По его словам, новым тренером будет украинец, ведь у нас достаточно квалифицированных специалистов.
Могу сказать, что приоритетом является Сергей Ребров, однако возникли юридические нюансы с его клубом. Мы в ожидании решения его ситуации, но будем рассматривать и другие варианты,
– заявил Протасов.
По словам функционера, УАФ есть кого выбрать среди украинских тренеров, но кто именно входит в список потенциальных кандидатов он не уточнил.
По предварительной информации, нового тренера исполком УАФ назначит 12 августа. Ранее СМИ называли Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко в качестве альтернативы Сергею Реброву.Шевченко засыпали предложениями: куда пойдет бывший тренер сборной Украины