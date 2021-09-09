Это останется в раздевалке, – Бойко не скрывал эмоций после упущенной победы над Чехией
Источник:Tribuna
Серия ничьих для сборной Украины продолжается. "Желто-синие" в товарищеском матче расписали ничью с Чехией, упустив победу на последних секундах игры.
Украина вела в счете на протяжении почти всего матча, но одержать победу не смогла. На последней минуте игры Денису Бойко таки пришлось вытаскивать мяч из собственных ворот.
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По мнению голкипера "желто-синих" Дениса Бойко, счет вполне закономерен, но пропускать на последних минутах игры нельзя.
Побеждать весь матч, вести в счете и получить в конце гол – обидно, конечно. Если брать по игре, могли и победить с крупным счетом. Так же могли и пропускать. Если брать по счету, думаю, закономерно. Что сказал Петраков после матча? Это останется в раздевалке,
– сказал Бойко.
Также голкипер отметил поддержку украинских фанатов на стадионе. У него возникло впечатление, что болельщиков "желто-синих" было гораздо больше зрителей, пришедших поддержать хозяев.Ничейное проклятие сборной: ужас компенсированных минут на фоне экспериментов и пятерки дебютантов