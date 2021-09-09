Украина вела в счете на протяжении почти всего матча, но одержать победу не смогла. На последней минуте игры Денису Бойко таки пришлось вытаскивать мяч из собственных ворот.

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По мнению голкипера "желто-синих" Дениса Бойко, счет вполне закономерен, но пропускать на последних минутах игры нельзя.

Побеждать весь матч, вести в счете и получить в конце гол – обидно, конечно. Если брать по игре, могли и победить с крупным счетом. Так же могли и пропускать. Если брать по счету, думаю, закономерно. Что сказал Петраков после матча? Это останется в раздевалке,

– сказал Бойко.

Также голкипер отметил поддержку украинских фанатов на стадионе. У него возникло впечатление, что болельщиков "желто-синих" было гораздо больше зрителей, пришедших поддержать хозяев.