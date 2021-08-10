Это недопустимо и противно, – Шовковский в гневе из-за скандального фото с футболкой Степаненко

Один из спортивных ресурсов использовал фото с футболкой Тараса Степаненко, чтобы иронически "поздравить" его с Днем рождения. Такой ход не понравился Александру Шовковскому, который был частью фотографии.

Издание UkrBall решило своеобразно "поздравить" хавбека Шахтера и сборной Украины Тараса Степаненко, который 8 августа праздновал свой 32-й День рождения. СМИ опубликовал фотографию футболки футболиста, которая лежала на траве. Рядом с ней видны ноги Александра Шовковского, который проходил мимо.

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Кадр был сделан после матча Динамо и Шахтера в 2015 году, когда Ярмоленко обменялся с Тарасом футболками, а затем выбросил ее на траву перед тем, как поаплодировать фанатом киевского клуба.

Футболка Степаненко на газоне НСК "Олимпийский" / Фото из соцсетей

Александру Шовковскому очень не понравился этот ход издания, он разгневался и осудил использование этой фотографии.

Я не давал своего согласия на ее использование и тем более на использование в таком контексте! Это полное неуважение как к Тарасу, так и ко мне! Это недопустимо и противно! –

написал Шовковский.

Отметим, что UkrBall удалил пост, котоый разозлил легенду Динамо. Также Шовковский в комментарии под свом сообщением добавил, что не стоит вспоминать чьи-то прошлые ошибки, а надо анализировать, кто какие сделал выводы и какой путь избрал в дальнейшем.