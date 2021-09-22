Это много, – Мыколенко прокомментировал свою космическую стоимость на трансферном рынке

Ранее звучало много слухов о том, что защитник Виталий Мыколенко сменит чемпионат. В СМИ даже звучала сумма, за которую Динамо готово расстаться с талантом – 30 миллионов евро.

Особый интерес к Мыколенко и Цыганкову проявлял английский Эвертон, "ирисок" тогда возглавлял легендарный Карло Анчелотти. Киевляне оценили каждого футболиста в 30 миллионов евро.

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Виталий не берется судить, где бы ему было бы лучше играть, ведь с приходом Луческу киевляне вернулись на вершину таблицы чемпионата и завоевали золотые медали. Кроме того, румынский специалист большое внимание уделяет развитию молодых футболистов.

Что касается цены, то футболист убежден, что она несколько завышена.

Я себя оценивать не хочу, но считаю, что 30 миллионов евро – это много меня. Даже слишком много,

– сказал Мыколенко.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает защитника Динамо и сборной Украины в 17 миллионов евро.