Это катастрофа, Супряга тренеру не нужен, – Федорчук шокирован быстрой заменой украинца

Дебют Владислава Супряги в составе Сампдории получился не слишком удачным. Украинский талант вышел на замену, но провел на поле чуть больше 20 минут.

По мнению известного украинского тренера и эксперта Олега Федорчука, сенсационный переход Супряги в Сампдорию может иметь плохое завершение. Форвард не сумел проявить себя в чемпионате Украины, поэтому надежда на его прогресс у Серии А крайне низкая.

Кстати Это была воспитательная замена, – тренер Сампдории прокомментировал неоднозначный дебют Супряги в Серии А

Владислав вышел на поле в первом же матче своей новой команды – тренер выпустил его на 36-й минуте вместо травмированного Габбьядини. Впрочем, уже на 58-й минуте украинец покинул поле, а на его место вышел Конти, почти сразу забивший гол.

Это катастрофа. Он совершил ошибку, перейдя сразу в Сампдорию. Возможно, это и демонстрация тренера, что Супряга ему не нужен. Мы же не знаем, кто его приглашал, и на каких условиях,

– предполагает Федорчук.

Соглашение об аренде с правом выкупа между Динамо и Сампдорией рассчитано на 1,5 года. Супряге остается только тяжело работать и доказывать свою конкурентоспособность в чемпионате Италии.