Это была моя большая ошибка, – Селезнев об игре в России и записи в территориальную оборону

Евгений Селезнев вспомнил период выступлений в стране-агрессорке и дал важное обещание. Футболист Миная заявил, что не покинет Украину во время войны.

Евгений рассказал о том, что сейчас все его мнения связаны с тем, как помочь людям. Кроме того, нападавший хотел записаться в терроборону.

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Говорил сыну: «Руся, ты уезжай в Европу, а я поеду в Киев». Но он не отпустил, сказал: "Папа, пожалуйста, не оставляй меня одного". Сейчас я помогаю приезжим из Киева жильем. Я не люблю слово "волонтер". Для меня это немного другое. Волонтерство — это правильно, но я немножко по-другому к этому отношусь. Хочу сказать, что никогда в жизни не уеду из Украины во время войны! Это мой край, мой регион, моя родина, моя ненька.

Селезнев спрогнозировал, когда может закончиться война с Россией:

Когда мозги появятся у тех, кто сошел с ума и подумал, что наша Украина принадлежит им. Я до сих пор в шоке от их поступка. Это не просто нечеловечно, это животный поступок. И то, животные чище, чем они. Никогда не мог представить, что у этих людей нет души. Они просто взяли и напали на соседей: убивают детей, расстреливают дома. Они сошли с ума.

Футболіст шкодує, що кілька років тому грав за російську Кубань:

Це була моя велика помилка, що я працював у Росії. Для мене є різниця між росіянами та тими, хто напав. Не всі у Росії це підтримують. Тут справа не в тому чи росіянин ти. Ти або людина і мислиш правильно, або ні.

Евгений рассказал о том, что пытался пообщаться с населением соседней страны: "Они не понимают, что у нас происходит и не верят в это. Говорят, что пришли нас защищать и во всем виновата Америка. Кого защищаете и от кого? Вы бомбите наши дома. Я не просил, чтобы меня защищали. Вы что с ума сошли, здесь люди гибнут. Они говорят, что у нас есть фашисты. Какой я фашист? У меня прадед трижды в танке горел, орденоносец. Он что фашист? Я к фашизму отношусь очень отрицательно, но какие мы фашисты? Что у них на уме?"

Экс-игрок сборной Украины также прокомментировал пропагандистский тезис о якобы братстве с россиянами:

Я не понимаю, когда они говорят, что мы братья, а потом идут убивать нас. Хре вы "братья"! Если вы называете нас братьями, то знайте – брат брата не убивает. Сейчас меня интересует только одно – когда отсюда уйдут эти животные. Здесь им не зоопарк, а Украина.