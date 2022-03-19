"Понимаете, у меня такое ощущение, что там, извините за выражение, стадо баранов. Как тот главный "бекнет", туда 125 миллионов населения и идет. Они не имеют своего мнения, своего видения. Стучим к ним, говорим, показываем – им до одного места. Говорят, что у нас фашисты, нацисты. Ну, вы же видели, что этот [Кадыров] сказал: "Ищем Бандеру, за его голову даем какие-то деньги". Сейчас, пожалуй, все верят, что Бандера жив", – сказал Зозуля.

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Экс-футболист сборной Украины также рассказал об особом отношении русских матерейк попаданию их сыновей в плен.

Если бы у нас, не дай Бог, была такая ситуация, что мы там на кого-то напали, например. Уже завтра все наши мамы, папы, сестры стояли у военкоматов, воинских частей. Мы бы в жизни не отпустили своих детей! А если бы чей-нибудь ребенок попал в плен, то любая наша мама уже была бы в Киеве и просила – заберите меня в плен, но отпустите ребенка.

Отдельно Роман обратил внимание на "культуру" общения рашистов с родными:

А когда русские мамы общаются со своими сыновьями – честно, такое впечатление, что "родила, и еще нарожаю", извините за слово. В голову такое не лезет, как их мамы говорят с пленными сыновьями. Твой ребенок идет на войну, и ты понимаешь – он не вернется. Возможно, 10% вернутся, затем снова в ротацию. А ты сына так просто отпускаешь.

Зозуля считает, что вопрос братства с агрессорами давно нужно снять с повестки дня:

Всегда они говорили, что мы братья. Мы совсем разные, никакими мы братьями не были и не будем уже никогда в жизни, и дай Бог, чтобы никогда об этом и не упоминали. Мы совсем разные, ну совсем. У нас есть свой стержень, у нас есть нация, у нас есть люди, которые могут объединиться.