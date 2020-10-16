Экс-игрок сборной Украины Эдмар призвал украинских футболистов переходить в Бразилию
Бывший игрок сборной Украины и харьковского "Металлиста" Эдмар не против, чтобы в чемпионате Бразилии стало больше футболистов из Украины. Натурализованный украинец открыл собственное футбольное агентство.
Эдмар выдвинул интересное предложение украинским футболистам. Теперь игрокам будет легче переходить в чемпионат Бразилии благодаря агентству Эдмара. Сам экс-игрок не против, чтобы футболисты из Украины попробовали свои силы в Бразилии. Об этом Эдмар рассказал в интервью "Football Hub".
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Призыв от Эдмара
По его словам, было бы интересно увидеть, как будут играть украинцы в Высшей лиге Бразилии. Сейчас такой вариант является вполне вероятным.
По мнению Эдмара, в Украине достаточное количество хороших футболистов, талантливой и перспективной молодежи. Они смогут поиграть в Бразилии за неплохие зарплаты.
Эдмар признался, что разговаривал с игроком "Шахтера" Мораесом перед тем, как он сменил бразильское гражданство на украинское. Но натурализованный украинец даже не знал о таких планах нападающего "горняков".
Эдмар знает, как Жуниор любит Украину, как к нему относятся партнеры по команде и болельщики и, что именно на украинской земле у Мораеса родились дети. Поэтому Эдмар посоветовал Мораесу оставаться собой на футбольном поле и вне его.
Карьера Эдмара в Украине
- В 2003 году Эдмар впервые переехал в Украину и подписал контракт с "Таврией". Уже через 4 года харьковский "Металлист" усилился Эдмаром, где бразилец стал один из лидеров команды. В декабре 2008 года женился на украинке, а в марте 2011 года принял украинское гражданство.
- В июле 2011 впервые получил вызов в национальную сборную Украины на матч со Швецией.
- В феврале 2015 года покинул харьковский "Металлист" в связи с невыплатой заработной платы. Уже через несколько месяцев подписал соглашение с "Днепром", но летом 2016 года расторг контракт с днепровским клубом. Далее был вояж в США, но в июле 2017 года вернулся в почти родной клуб "Металлист 1925". Далее снова судьба завела украинского полузащитника в чемпионат США, но через несколько месяцев второй раз подряд вернулся в харьковский клуб.
- С 24 июля 2019 года стал ассистентом главного тренера харьковского клуба "Металлист 1925".
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