Бывший игрок сборной Украины и харьковского "Металлиста" Эдмар не против, чтобы в чемпионате Бразилии стало больше футболистов из Украины. Натурализованный украинец открыл собственное футбольное агентство.

Эдмар выдвинул интересное предложение украинским футболистам. Теперь игрокам будет легче переходить в чемпионат Бразилии благодаря агентству Эдмара. Сам экс-игрок не против, чтобы футболисты из Украины попробовали свои силы в Бразилии. Об этом Эдмар рассказал в интервью "Football Hub".

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Призыв от Эдмара

По его словам, было бы интересно увидеть, как будут играть украинцы в Высшей лиге Бразилии. Сейчас такой вариант является вполне вероятным.

По мнению Эдмара, в Украине достаточное количество хороших футболистов, талантливой и перспективной молодежи. Они смогут поиграть в Бразилии за неплохие зарплаты.

Эдмар признался, что разговаривал с игроком "Шахтера" Мораесом перед тем, как он сменил бразильское гражданство на украинское. Но натурализованный украинец даже не знал о таких планах нападающего "горняков".

Эдмар знает, как Жуниор любит Украину, как к нему относятся партнеры по команде и болельщики и, что именно на украинской земле у Мораеса родились дети. Поэтому Эдмар посоветовал Мораесу оставаться собой на футбольном поле и вне его.

Карьера Эдмара в Украине