Колишній гравець збірної України та харківського "Металіста" Едмар не проти, щоб у чемпіонаті Бразилії побільшало футболістів з України. Натуралізований українець відкрив власну футбольну агенцію.

Едмар висунув цікаву пропозицію українським футболістам. Тепер гравцям буде легше переходити у чемпіонат Бразилії завдяки агенції Едмара. Сам ексгравець не проти, щоб футболісти з України спробували свої сили у Бразилії. Про це Едмар розповів у інтерв'ю "Football Hub".

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Заклик від Едмара

За його словами, було б цікаво побачити, як гратимуть українці у Вищій лізі Бразилії. Зараз такий варіант є цілком ймовірним.

На думку Едмара, в Україні достатня кількість хороших футболістів, талановитої та перспективної молоді. Вони зможуть пограти у Бразилії за непогані зарплати.

Едмар зізнався, що розмовляв з гравцем "Шахтаря" Мораесом перед тим, як він змінив бразильське громадянство на українське. Але натуралізований українець навіть не знав про такі плани нападника "гірників".

Едмар знає, як Жуніор любить Україну, як до нього ставляться партнери по команді та вболівальники та, що саме на українські землі у Мораеса народились діти. Тому Едмар порадив Мораесу залишатись собою на футбольному полі та поза ним.

Кар'єра Едмара в Україні