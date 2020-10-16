Ексгравець збірної України Едмар закликав українських футболістів переходити у Бразилію
Колишній гравець збірної України та харківського "Металіста" Едмар не проти, щоб у чемпіонаті Бразилії побільшало футболістів з України. Натуралізований українець відкрив власну футбольну агенцію.
Едмар висунув цікаву пропозицію українським футболістам. Тепер гравцям буде легше переходити у чемпіонат Бразилії завдяки агенції Едмара. Сам ексгравець не проти, щоб футболісти з України спробували свої сили у Бразилії. Про це Едмар розповів у інтерв'ю "Football Hub".
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Заклик від Едмара
За його словами, було б цікаво побачити, як гратимуть українці у Вищій лізі Бразилії. Зараз такий варіант є цілком ймовірним.
На думку Едмара, в Україні достатня кількість хороших футболістів, талановитої та перспективної молоді. Вони зможуть пограти у Бразилії за непогані зарплати.
Едмар зізнався, що розмовляв з гравцем "Шахтаря" Мораесом перед тим, як він змінив бразильське громадянство на українське. Але натуралізований українець навіть не знав про такі плани нападника "гірників".
Едмар знає, як Жуніор любить Україну, як до нього ставляться партнери по команді та вболівальники та, що саме на українські землі у Мораеса народились діти. Тому Едмар порадив Мораесу залишатись собою на футбольному полі та поза ним.
Кар'єра Едмара в Україні
- У 2003 році Едмар вперше переїхав в Україну та підписав контракт з "Таврією". Вже через 4 роки харківський "Металіст" підсилився Едмаром, де бразилець став один із лідерів команди. У грудні 2008 року одружився з українкою, а у березні 2011 року прийняв українське громадянство.
- У липні 2011 вперше отримав виклик у національну збірну України на матч зі Швецією.
- У лютому 2015 року покинув харківський "Металіст" у зв'язку з невиплатою заробітної платні. Вже за декілька місяців підписав угоду з "Дніпром", але влітку 2016 року розірвав контракт з дніпровським клубом. Далі був вояж у США, але у липні 2017 року повернувся у майже рідний клуб "Металіст 1925". Далі знову доля завела українського півзахисника у чемпіонат США, але через декілька місяців вдруге поспіль повернувся у харківський клуб.
- З 24 липня 2019 року став асистентом головного тренера харківського клубу "Металіст 1925".
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