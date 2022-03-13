Ярмоленко забил и расплакался – Вест Хэм снова ярко поддержал Украину: эмоциональное видео

Украинец вышел на поле на 52-й минуте, а вскоре отличился голом. Вест Хэм одержал трудную победу над Астон Виллой (2:1).

Перед поединком "молотки" опубликовали в соцсетях очередной пост в поддержку нашей Родины. Деклан Райс, Андрей Ярмоленко и Дэвид Мойес объединились на фото ради Украины.

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Первый тайм поединка завершился без голов, а сразу после перерыва на поле вышел Ярмоленко. На 70-й минуте Андрей открыл счет и отличился первым с июля 2020-го голом в АПЛ (тогда он также забил Астон Вилле). Украинец эмоционально отпраздновал взятие ворот и не сдержал слез. Трибуны и партнеры тепло поддержали Андрея.

До завершения матча команды обменялись голами, а лондонцам удалось удержать победу.

Чемпионат Англии, 29 тур

Вест Хэм – Астон Вилла 2:1

Голы: Ярмоленко, 70, Форнальс, 82 – Ремзи, 90.