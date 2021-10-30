Ярмоленко сыграет против Кейна: известны пары 1/4 финала Кубка английской лиги
30 октября 2021 , 15:06Читати новину українською
Источник:твиттер Кубка английской лиги
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги. Своего соперника узнал и Вест Хэм Андрея Ярмоленко.
В предыдущем раунде "молоты" в серии послематчевых пенальти одолели Манчестер Сити. Теперь Вест Хэм пройдет испытание лондонским Тэттенхэмом.
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Пары 1/4 финала Кубка английской лиги выглядят так:
- Тоттенхэм – Вест Хэм
- Арсенал – Сандерленд
- Брентфорд – Челси
- Ливерпуль – Лестер
Все поединки пройдут в предпоследнюю неделю 2021 года. Матчи в кубках и Лиге Европы являются для Андрея Ярмоленко хорошим шансом проявить себя, ведь на матче чемпионата Дэвид Мойес доверяет место в стартовом составе другим исполнителям.