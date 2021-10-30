Ярмоленко сыграет против Кейна: известны пары 1/4 финала Кубка английской лиги

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги. Своего соперника узнал и Вест Хэм Андрея Ярмоленко.

В предыдущем раунде "молоты" в серии послематчевых пенальти одолели Манчестер Сити. Теперь Вест Хэм пройдет испытание лондонским Тэттенхэмом.

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Пары 1/4 финала Кубка английской лиги выглядят так:

Тоттенхэм – Вест Хэм

Арсенал – Сандерленд

Брентфорд – Челси

Ливерпуль – Лестер

Все поединки пройдут в предпоследнюю неделю 2021 года. Матчи в кубках и Лиге Европы являются для Андрея Ярмоленко хорошим шансом проявить себя, ведь на матче чемпионата Дэвид Мойес доверяет место в стартовом составе другим исполнителям.